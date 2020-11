Gek contrast: man speelt rustig piano op plein terwijl achter hem rellen uitbreken

Het contrast kon zaterdagnacht haast niet groter zijn in Barcelona. Toen in de Catalaanse stad rellen uitbraken tijdens protesten tegen nieuwe coronamaatregelen van de overheid, besloot een man ondertussen rustig piano te spelen. Beelden van het opmerkelijke moment gaan intussen viraal op sociale media.

Het was een andere straatmuzikant die zondag de video deelde via Instagram. Hij kon filmen hoe de pianist op een plein doodleuk ‘Eternal Flame’ van The Bangles speelde en zich totaal niet bezighield met wat er rondom hem gebeurde. Op de achtergrond gooiden relschoppers intussen met explosieven en probeerde de politie de gemoederen te bedaren.

In totaal waren een duizendtal betogers samengekomen in Barcelona om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe maatregelen. Zo heeft de regering van premier Pedro Sánchez besloten om een avondklok in te stellen. Vanaf 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends mag niemand buitenkomen. Niet-essentiële verplaatsingen zijn bovendien verboden.