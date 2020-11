Mulberry lanceert na tien jaar opnieuw iconische Alexa-handtas

Mulberry bracht in 2010 de Alexa uit, een handtas die werd vernoemd naar Alexa Chung en al snel een it-bag werd. Tien jaar later lanceert het Britse luxemerk de handtas opnieuw.

Mulberry viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en om dat extra in de kijker te zetten, wordt de Alexa-handtas opnieuw uitgebracht. Dat model werd in 2010 gelanceerd en groeide in geen tijd uit tot de meest iconische handtas van het label. Ze werd genoemd naar de Engelse Alexa Chung, influencer avant la lettre en tegenwoordig ook zelf ontwerpster.

De nieuwe Alexa is wel een stuk duurzamer dan de oude. Zo wordt leder gebruikt dat ecologisch werd gekleurd en vervolgens werd bewerkt in de CO2-neutrale fabrieken van het merk in het Verenigd Koninkrijk. “We wisten dat deze duurzame update nodig was om ervoor te zorgen dat de handtas vandaag nog altijd modern en relevant aanvoelt”, zegt CEO Thierry Andretta in een reactie aan Harper’s Bazaar.

Hoewel er dus wat aanpassingen werden doorgevoerd, zegt Andretta dat de nieuwe Alexa wel trouw is gebleven aan het origineel. “Voor ons draait alles rond tijdloosheid en dat is vaak een teken dat het om een echte klassieker gaat. We mikken erop om handtassen te maken die van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. Onze klanten vroegen ons al lang wanneer de Alexa zou terugkeren.”

De nieuwe Alexa-collectie is vanaf nu verkrijgbaar via de webshop van Mulberry en in de winkels. Het kleinste model kost 1.050 euro, voor het grootste betaal je 1.525 euro.