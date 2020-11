Think happy today bakt worstenbroodjes

Bocholt - Het team van Think happy today bakt al jaren worstenbroodjes en de opbrengst gaat naar de actie Levensloop en het kankeronderzoek.

“Vorig jaar kende de verkoop van onze zelfgemaakte worstenbroodjes een groot succes”, vertelt Martine. De aanzet om ook deze eindejaarsperiode opnieuw worstenbroodjes te bakken was al gegeven, corona proof wel te verstaan. “Ons team wordt nu ingehaald door de verstrengde corona-maatregelen. Think happy today had de corona veilige procedure al eens uitgetest en de eerste broodjes gebakken.” Bakken kan voorlopig nog niet door de verstrengde corona maatregelen, bestellen kan je wel online. “Bakken en leveren doen we later als het weer kan en mag, helemaal corona veilig”, besluiten Willy en Martine. Zie info www.thinkhappytoday.be