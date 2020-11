Femma Vlaanderen viert eeuwfeest

Oudsbergen - Femma Vlaanderen bestaat 100 jaar. De viering door Femma Opglabbeek, gesticht in 1938, was gepland in 2020 maar het coronavirus besliste er anders over.

Mia Schreurs (80) en 57 jaar lid van Femma Opglabbeek liet dit feestmoment niet zo voorbij gaan. “Femma, het vroegere KAV, is als een goedaardig virus dat door mijn leven raasde. Eerst als lid, nadien als bestuurslid en voorzitster. Ook als verslaggeefster en tot onlangs lid van het CoT (coördinatie team) ben ik nog steeds actief binnen deze vriendinnengroep. Mijn mama was in 1938 medestichtster van KAV-Opglabbeek. Zo krijg je het virus van huis uit mee”, lacht Mia. Elk lid kreeg een passend verjaardagskaartje in de bus.