Aanslag Wenen: beelden tonen hoe dader gericht op zoek gaat naar slachtoffers

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de schutter in Wenen. Die tonen hoe hij op een haast berekende en koelbloedige manier zijn slachtoffers selecteert. Er vielen al zeker vier doden: twee mannen en twee vrouwen. De man pleegde op maandagavond een aanslag op een synagoge in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Hij deed dat volgens de Oostenrijkse minister voor Binnenlandse Zaken vanuit een islamistisch motief. Hij droeg een valse bommengordel. De man zou niet alleen te werk zijn gegaan, de politie is nog op zoek naar drie andere daders. Eén van de daders werd gisterenavond door de politie doodgeschoten.