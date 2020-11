Voor 70.445 euro aan coronabonnen uitgedeeld in Wellen

Wellen - De gemeente heeft dit jaar voor 70.445 euro aan cadeaubonnen uitgedeeld aan de Wellenaren. De inwoners konden die bonnen krijgen naar aanleiding van de coronacrisis.

Ze waren wel enkel geldig bij de lokale middenstand. Op die manier wilde het gemeentebestuur de lokale economie ondersteunen. “Er is in totaal voor 86.960 euro aan bonnen gemaakt,” liet burgemeester Els Robeyns (sp.a-ROB) aan de gemeenteraad weten, na een vraag van Stéphanie Billen (Open VLD). “70.445 euro daarvan is ook effectief opgehaald en besteed bij onze handelaren. Voor 12.885 euro aan bonnen zijn niet opgehaald door de inwoners. Voor 3.630 euro zijn er ook bonnen die weliswaar opgehaald zijn, maar uiteindelijk toch niet besteed werden. Dat maakt dus dat er nog 16.515 euro overblijft. Dat geld gaan we terug laten vloeien naar de lokale economie. Het is vandaag met de nieuwe lockdown niet het ideale moment, maar we gaan later met de middenstand bekijken, hoe we dat kunnen besteden.”