Leicester pakt de scalp van promovendus Leeds dankzij twee goals van Youri Tielemans

Leicester City heeft met 1-4 de scalp gepakt van promovendus Leeds in de Premier League. Zowel Youri Tielemans, die tweemaal de weg naar de netten vond, als Dennis Praet stonden aan de aftrap. Timothy Castagne is nog steeds out met een hamstringblessure. Leicester rukt dankzij de zege op naar de tweede plaats in de Engelse competitie op één punt van leider Liverpool.

In de eerste helft leek Leicester al snel op weg naar een makkelijke overwinning. Barnes scoorde al na twee minuten op aangeven van Vardy. Twintig minuten later kopte Vardy richting doel, maar de keeper van Leeds pareerde de kopbal. Tielemans profiteerde door de rebound binnen te trappen. Een comfortabele 0-2 voorsprong bij de rust, maar bijna meteen na de pauze scoorde Dallas de aansluitingstreffer voor Leeds.

Youri Tielemans, een vos die er als de kippen bij is! ???? pic.twitter.com/CpzYGyjvgx — Play Sports (@playsports) November 2, 2020

Even leek het spannend te worden, tot Vardy in de 76ste minuut de 1-3 op het scorebord zette. Intussen was Praet al naar de kant gehaald. Zijn vervanger Maddison lokte in het slot nog een penalty uit. Het was Tielemans die de elfmeter omzette en zijn tweede van de avond tegen de netten knalde. Met dank aan twee goals van onze landgenoot werd het dus een ruime 1-4-zege voor Leicester.