Ook Sinterklaasparade in Wellen gaat niet door

Wellen - Ook de Sinterklaasparade in Wellen kan dit jaar niet doorgaan. Dat is een logisch gevolg van de strengere coronamaatregelen.

De sinterklaasshow was in de gemeente trouwens al vervangen door een parade in openlucht. Op die manier kon meer afstand bewaard worden tussen de gezinnen. Op de gemeenteraad vroeg raadslid Sandra Jans (Open VLD) zich vrijdagavond af, of die parade nog wel veilig kon doorgaan? “We worden inderdaad ingehaald door de verstrengde maatregelen,” liet burgemeester Els Robeyns (sp.a-ROB) weten. “Het spreekt voor zich dat in de huidige omstandigheden de parade ook niet kan doorgaan. Alle gemeentelijke evenementen zijn dit al jaar geschrapt. Hoe het verder naar het voorjaar moet verlopen is nog even afwachten.” Dat de Sint met behulp van zijn pieten op één of andere manier bij alle brave Wellense kindjes geraakt, staat overigens wel vast.