Maasmechelen Village pakt uit met primeur

Maasmechelen - Binnenkort zal je een virtuele rondleiding kunnen krijgen in de boetieks van Maasmechelen Village. Je kan een afspraak maken met een verkoper om dan op het afgesproken tijdstip een online tour door de winkel te krijgen via Whatsapp, facetime of een andere app.

Maasmechelen Village zal binnenkort starten met ‘virtual selling’ en ‘reserve en collect’. Je zal een afspraak kunnen maken met een verkoper om dan virtueel de winkel te kunnen betreden. Dit zal gebeuren via een videogesprek met een app zoals bijvoorbeeld Facetime of Whatsapp. Eenmaal je gekozen hebt voor jou favoriete artikels kan je ze afhalen in de winkel of je laat ze leveren bij je thuis.

‘We willen de klant een service aanbieden om in deze moeilijke periode toch nog te kunnen shoppen.’ Aldus Maasmechelen Village. ‘Het is voor ons belangrijk dat als je iets koopt bij Maasmechelen Village, dat dit een ervaring is. Dit is geen E Commerce, wij vinden het belangrijk dat het contact met de winkelbediende aanwezig blijft en dat je nog altijd je vragen kan stellen.’ Door middel van dit systeem kan je dus nog altijd in contact komen met een verkoper en hen raad vragen. Ook zal deze verkoper je nu één op één kunnen helpen.

Hoeveel winkels gaan deelnemen is nog niet bekend maar elke winkel krijgt de kans om van dit systeem gebruik te maken. Op dit moment is Maasmechelen Village druk bezig met alles klaar te maken en ze hopen deze maand nog van start te kunnen gaan. Tot slot meldt Maasmechelen Village ook dat het wellicht een service is die zal blijven.