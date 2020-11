Beringse markten gereorganiseerd omwille van nieuwe coronamaatregelen

Beringen - De nieuwe coronamaatregelen hebben ook invloed op het verloop van de wekelijkse markten in Beringen. In het Ministerieel Besluit staat dat enkel marktkramers die in hoofdzaak essentiële goederen verkopen de toelating hebben om aanwezig te zijn op markten. Als stad zullen we de beslissing van de federale overheid volgen en willen we een duidelijke boodschap brengen naar de marktkramers en de bezoekers van de markt. De marktkramers zullen daarom enkel producten mogen uitstallen die verkocht mogen worden. Marktkramers die geen abonnement hebben, kunnen we helaas ook niet toelaten op de markt. Zo kunnen de contacten bij plaatsing ook tot een minimum herleid worden.

Voor de markt in Beringen-centrum zullen de marktkramen die toelating hebben in de Hoogstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat geplaatst worden. Hierdoor zullen er ook maar twee ingangen zijn i.p.v. drie. Dit ter hoogte van de markt in de Hoogstraat en op het kruispunt van de Blijkstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. De plaats van de markt in Paal en in Beverlo blijft ongewijzigd.

De stad doet haar uiterste best om alle markten op haar grondgebied, in de mate van het mogelijke, te laten doorgaan. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zich ook aan de coronamaatregelen houdt. Markten volgen dezelfde regelgeving als winkels. Dus ook hier is van belang dat, naast de reeds geldende maatregelen, de bezoekers van de markt zoveel mogelijk alleen komen en dat een bezoek aan de markt beperkt wordt tot 30 minuten.

Om de marktbezoekers en de marktkramers bij het volgen van deze maatregelen goed te begeleiden, zal de stad extra mensen inzetten. Op iedere markt zullen meer monitors aanwezig zijn die aanspreekbaar zijn voor vragen en om erop toe te zien dat de maatregelen door iedereen gerespecteerd worden.

“In aanloop naar de eindejaarsperiode is het van cruciaal belang dat we allemaal samenwerken, om ervoor te zorgen dat we Kerstmis en Nieuwjaar niet in lockdown moeten doorbrengen. We rekenen er dan ook op dat heel Beringen zich inzet in de strijd tegen het virus!”, zegt schepen van lokale economie Werner Janssen.

Verder benadrukt de schepen dat we in deze moeilijke tijden onze lokale handelaars en ook onze lokale markten moeten ondersteunen. Blijf daarom de markten bezoeken en koop lokaal! Zo kunnen we allemaal bijdragen aan onze gezondheid en onze lokale ondernemers.