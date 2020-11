Norbord bedankt personeel met fruitmand

Genk - Alle 143 medewerkers van Norbord Genk hebben maandag 2 november op hun thuisadres een speciale fruitmand ontvangen. Gewoon als een welgemeende dankjewel in deze moeilijke tijden.

Guido Kuypers, CEO van Norbord: “Ook wij hebben als productiebedrijf onze productie dermate aangepast dat we coronaproof kunnen werken, en voor de bedienden zijn ook de nodige maatregelen getroffen. Maar Home-office of niet, heel ons managementteam beseft dat home support extreem belangrijk is: wij kunnen ons inbeelden dat de familie die thuis is zichzelf wel eens afvraagt: moet mijn partner wel vertrekken, en brengt die het straks misschien niet mee naar huis?

Bovendien vragen wij aan sommige medewerkers extra flexibiliteit om de afwezigheid van anderen op te vangen."

"Daarom wilden we al die families extra bedanken en een aangename verrassing bezorgen. We hebben contact gezocht met Fruit at Work en op drie dagen tijd een heel speciale actie in elkaar gebokst. Alle 143 medewerkers hebben afgelopen maandag op hun thuisadres een speciale fruitmand ontvangen. Gewoon als een welgemeende dankuwel aan het thuisfront.

Tenslotte zijn je werknemers je grootste kapitaal, en zonder thuissupport zouden veel dingen niet lukken."