Femma wandelt coronaproof

Berkenbos

Heusden-Zolder - De Femmaleden hebben samen en op afstand een wandeling gemaakt.

Al onze activiteiten die binnenshuis gepland waren hebben we van begin van de corona geannuleerd. Regelmatig krijgt iedereen een briefje of kaartje in de postbus om contact te kunnen houden. Ook deze wandeling rond Koersel kapelleke hebben we gedaan om iedereen, die er nood aan heeft, hun kot eens te verlaten en een babbeltje te doen terwijl we in de natuur genoten van een mooie deugddoende wandeling, op afstand en met mondmasker gewapend.