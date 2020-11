Verkiezing leerlingenraad in Ter Duinen

Hechtel

Hechtel-Eksel - Elk schooljaar worden er op het einde van de maand oktober nieuwe verkiezingen georganiseerd in basischool Ter Duinen. Ook dit jaar werd er weer druk campagne gevoerd en stemmen geteld. De bedoeling van de leerlingenraad is om de kinderen actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Ze leren hoe ze kunnen meedenken en meepraten. Maar ze leren ook luisteren naar elkaars mening en activiteiten organiseren.

In Ter Duinen worden er jaarlijks 2 nieuwe leerlingen in het derde leerjaar gekozen om deel uit te maken van de leerlingenraad. Deze raad komt elke maand samen tijdens de middagpauze. Ze bespreken dan de agendapunten samen met juf Hilde en de directeur. Aan de verkiezing van dit jaar is natuurlijk ook weer een hele campagne aan vooraf gegaan. De leerlingen maakten affiches met leuke nieuwe en haalbare activiteiten. Deze werden op de speelplaats opgehangen zodat iedereen kon nadenken over de voorstellen. Alle klassen mogen op het stemformulier twee leerlingen kiezen door een bolletje te kleuren. Na het uitbrengen van hun stem werden de formulieren verzameld. Tijdens de middagpauze werden de stemmen geteld door de leerlingen van de leerlingenraad onder het toeziend oog van juf Hilde. Het was een moeilijke keuze want er waren veel leuke activiteiten waar uit kon gekozen worden. Maar uiteindelijk waren er twee winnaars. Lize Agten en Assya Benhassoun. Ze zijn verkozen voor de volgende vier jaar. Proficiat meisjes en veel succes.