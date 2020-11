Beringen promoot lokale afhaalgerechten

Beringen - Nu de coronacrisis een nieuwe verstrenging van de veiligheidsmaatregelen en de sluiting van de horeca onvermijdelijk maakte, wil stad Beringen het lokaal kopen en afhalen opnieuw promoten.

“De lokale economie zit al enkele maanden in woelig vaarwater door deze crisis. Onze horeca wordt voor de tweede keer geconfronteerd met een verplichte tijdelijke sluiting. Daarom willen we onze stadsgenoten aansporen om in Beringen te winkelen en de lokale horeca zoveel mogelijk te steunen”, legt schepen van lokale economie en ondernemen Werner Janssen uit.

In de eerste fase van de crisis lanceerde het stadsbestuur al een eigen webpagina met een oplijsting van de horecazaken en winkels die afhaal of thuislevering aanboden. “Met www.beringen.be/afhaal breien we daar een dynamisch en gebruiksvriendelijk vervolg aan. De consument kan er per thema de handelszaken terugvinden die afhaal aanbieden. De handelaars die er nog niet opstaan, mogen ons op hun beurt uiteraard contacteren!”, vervolgt de schepen.

Als werkgever neemt het stadsbestuur daarnaast ook haar verantwoordelijkheid en schenkt het haar medewerkers eenmalig consumptiecheques om bij de lokale horeca en handelaars uit te geven. De cheques kunnen ook gebruikt worden in de horecazaken die tijdens deze periode afhaalgerechten aanbieden.

Schepen Werner Janssen besluit met een oproep: “Onze handelaars doen elke dag opnieuw inspanningen om coronaveilig winkelen mogelijk te maken en horeca-uitbaters proberen op allerlei creatieve manieren het hoofd boven water te houden. Laten we hen dan ook maximaal ondersteunen!”