De 15-jarige Sofia Costoulas (ITF-35) heeft vorige week haar profdebuut gemaakt in het Bulgaarse Pazardzhik (W15), waar ze de kwartfinale bereikte. Op die manier breit ze toch nog een mooi einde aan een moeilijk jaar. “Mijn eerste WTA-puntjes, dat is een mijlpaal voor iedere proftennisser. Dit smaakt naar meer”, reageert Sofia vanuit het Spaanse Benicarlo, waar ze deze week eerste reekshoofd is.