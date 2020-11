Jelle De Beule over dertiende deelname Ella Leyers: “Die zit hier gratis in quarantaine” Video: VIER

Een aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’ gemist? Met deze samenvatting bent u weer helemaal mee.

De winnaar van gisteravond:

Delphine Lecompte haalde het in een moeilijke aflevering waarin weinig werd gescoord.

De verliezer:

Bie Baert weet naar eigen zeggen niets van strips. Garfield werd haar fataal.

De nieuwkomer van vanavond:

Rapper Dvtch Norris.

De beste quotes:

Antiekhandelaar Bie Baert en Rik Verheye zeggen fan van elkaar te zijn. Waarop Erik Van Looy: “Jammer dat je zo jong bent, anders kocht ze jou.”

***

Jelle De Beule over het succes van Ella Leyers: “Volgens mij heeft Ella gewoon corona en zit ze hier gratis in quarantaine.”

***

De Beule: “Ik ga graag naar exposities, dat is intellectueel verrijkend en het helpt je eigen denkkader in vraag te stellen.”

Van Looy: “Wat is het interessantste wat je zo gezien hebt?”

De Beule: “Het auto­salon.”

***

Van Looy: “Een open relatie: iets voor jullie?”

Verheye: “Mijn ex heeft dat ooit voorgesteld, maar ik was daar niet voor. Dus hadden we een gesloten relatie. Later ontdekte ik wel dat vijf mannen de sleutel hadden.”

Het Mooiste moment:

Delphine Lecompte: “Ik droom van jou, Erik. Wel geen erotische droom. We zaten in de botsauto’s en je viel me aan met een harpoen.”

Verheye: “Da’s typisch Erik.”

Lecompte: “Dan duwde je me in een zwembad waar geen water in stond en bedolf je me onder lelijke kermisberen die allemaal T-shirtjes van De slimste mens ter wereld droegen.” (jdr)

De tussenstand

1 Ella Leyers (14 afleveringen)

2 Riadh Bahri (4 afleveringen)

3 Hans Vanaken (4 afleveringen)

4 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

5 Ben Crabbé (3 afleveringen)

De slimste mens ter wereld, van maandag tot donderdag, om 21.35 uur, bij VIER