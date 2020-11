Jongen (15) filmt zichzelf terwijl hij onder het puin ligt na de aardbeving in Turkije

Een tiener die tien uur lang onder een ingestort gebouw lag voordat hij uiteindelijk werd gered in de Turkse provincie Izmir, die door een aardbeving werd getroffen, riep om hulp via een videoboodschap die hij zelf opnam.

De 15-jarige Gunay Ozisik stuurde de video naar zijn neef Ahmet, die ook direct na de aardbeving uit het gebouw werd gered.

“Ahmet, ik ben hier, zeg dat ze me moeten redden”, zegt hij in de video.

Zijn moeder vertelt over de momenten waarop ze hoorde dat haar zoon vastzat onder een van de ingestorte gebouwen.

“Zodra ik hoorde over de aardbeving, belde ik mijn zoon, omdat hij alleen thuis was. Ik herinner me zijn geschreeuw en hij riep dat de aardbeving volop bezig was. Toen ik zijn stem niet meer kon horen besefte ik dat hij onder het puin moest liggen.‘’

Toen hij wachtte om gered te worden onder het ingestorte gebouw, reageerde hij op alle oproepen van reddingsteams. Hij stuurde ook veel foto’s van zijn omgeving.

De jongen is een van de overlevenden van de dodelijke aardbeving, die 91 levens heeft geëist.