Goed nieuws voor Fabio Jakobsen na horrorcrash: na kaakoperatie mogen zijn draadjes eruit

Fabio Jakobsen is na zijn horrorcrash op 5 augustus in de Ronde van Polen op de goede weg. De Nederlander van Deceuninck - Quick-Step liet op Instagram weten dat de draadjes in zijn gezicht eruit mogen. Vier weken geleden onderging hij immers een operatie aan zijn boven- en onderkaak. In 2021 wacht hem nog een operatie, maar Jakobsen hoopt dat hij over een paar weken weer op de fiets kan zitten.