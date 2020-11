“Voor het einde van dit jaar kunnen coronaregels niet volledig worden afgebouwd”

"We gaan de strenge coronaregels dit jaar niet meer volledig kunnen afbouwen. De exit uit deze tweede golf zal pas voor 2021 zijn." Dat is de boodschap van biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Volgens de professor moeten de coronacijfers sterk genoeg dalen om situaties zoals deze in de toekomst te vermijden. De daling zou wel sneller kunnen, omdat door het hoge besmettingsaantal meer mensen tijdelijk immuun zijn voor het coronavirus. Voor de eindejaarsperiode met Kerstmis en Nieuwjaar zijn grote familiefeesten wel uitgesloten.