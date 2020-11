Is granola uit de supermarkt een goed idee? En wat kun je doen om de zelfgemaakte variant zo gezond mogelijk te maken? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA en auteur van ‘Lekker lang leven’, geeft antwoord op vragen en dilemma’s.

In de winkel vind je in het grote aanbod zeker granola die past bij een gezonde levensstijl. Het is een kwestie van het etiket lezen. “Kies dan voor een zakje met minder dan 400 kilocalorieë ...