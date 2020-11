Jess Thorup is niet langer trainer van KRC Genk. De Deen sloeg de volledige Luminus Arena met verstomming door in te gaan op een voorstel van FC Kopenhagen. Onze chef sport Kristof Liberloo beantwoordt voor onze camera enkele vragen over het vertrek van de coach, die amper 39 dagen aan het roer stond in Genk.