Amper nog stijging van nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - De coronacurve lijkt af te vlakken in Limburg. Afgelopen week telde onze provincie nog altijd 3.196 nieuwe besmettingen, al zijn er dat ‘slechts’ 7 procent meer dan de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel fors stijgen in Limburg.

Volgens de jongste cijfers van Sciensano raken er in Limburg op weekbasis nu 3.196 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er 222 meer dan de week voordien of een stijging met 7 procent. Vorige week was er nog sprake van 1.202 nieuwe besmettingen op een week tijd of een stijging van 65 procent. Vorige week maandag 26 oktober telde Limburg wel nog het hoogste aantal besmettingen op één dag sinds het begin van de coronacrisis. Dat waren er maar liefst 666 op één dag. Maar sindsdien gaat dat aantal in dalende lijn. De coronacurve lijkt dus af te vlakken in Limburg. Dat geeft het reproductiegetal ook weer. De R-waarde voor onze provincie bedraagt nu 1,037. Pas wanneer dat cijfer onder de 1 duikt, dan krimpt de epidemie. In een aantal regio’s in ons land daalt het aantal nieuwe besmettingen. Dat is onder meer het geval in Waals-Brabant (-9 procent), Brussel (- 11 procent) en de Duitstalige Gemeenschap (- 29 procent). In Vlaanderen kent alleen Vlaams-Brabant (- 3 procent) een afname van het aantal nieuwe gevallen. Volgens viroloog Steven Van Gucht moeten we nog even wachten om met zekerheid te stellen dat de vertraging is ingezet. “Dinsdag en woensdag zullen we daar meer over kunnen zeggen”, zegt Van Gucht.

271 Covid-patiënten

In de Limburgse ziekenhuizen blijft het aantal Covid-opnames wel dag na dag stijgen. Op dit moment liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 271 Covid-patiënten. Dat zijn er ruim honderd meer dan een week geleden, toen de ziekenhuizen nog 167 patiënten met Covid-19 telden. Het aantal Covid-patiënten op intensieve is op een week tijd gestegen van 36 naar 65. Dat is dus bijna een verdubbeling. ZOL in Genk vangt nog altijd het hoogste aantal Covid-patiënten op: 81 van wie 19 op intensieve zorg. Jessa telt 78 Covid-patiënten, al liggen er daarvan 25 op intensieve. AZ Vesalius vangt 31 Covid-patiënten op (4 op intensieve), Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 28 (4 op intensieve), Sint-Trudo in Sint-Truiden 23 (6 op intensieve), Noorderhart in Pelt 19 (4 op intensieve) en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 11 (4 op intensieve). Tijdens de maand oktober werden er 68 Covid-patiënten van buiten onze provincie naar Limburg gebracht: 50 Covid-patiënten kwamen uit Luik, 18 uit Brussel. Afgelopen zaterdag werden er een recordaantal van 11 patiënten vanuit Luik naar Limburg getransfereerd. In totaal liggen er in de Belgische ziekenhuizen nu 6.823 Covid-patiënten, van wie 1.223 op intensieve zorg. Het record van 1.285 intensieve Covid-patiënten tijdens de eerste golf zal dus snel sneuvelen.