‘Pyromaan van Kuttekoven’ riskeert celstraf voor in brand steken kickertafel

Borgloon -

Een 41-jarige vrouw uit Borgloon riskeert een celstraf van een jaar met uitstel voor het in brand steken van een kickertafel in de Kleestraat in Borgloon. De buurt werd tussen 2013 en 2017 meermaals opgeschrikt door kleine en grote branden. De anonieme brandstichter werd toen omschreven als ‘de pyromaan van Kuttekoven’. Wie de overige branden gesticht heeft, is niet duidelijk.