Anouk Matton brengt haar eigen make-uplijn uit

Anouk Matton, bekend als dj MATTN en vrouw van Dimitri Vegas, lanceert deze winter haar eigen make-uplijn. Opvallend is dat alle producten gemaakt zijn op basis van kristallen. Anouk is zelf al jaren overtuigd van hun helende werking.

Celebrities die hun eigen make-upmerk uitbrengen, in Hollywood zijn ze niet op de vingers van een hand te tellen. Het is een stap die nu ook in Vlaanderen wordt gezet door niemand minder dan dj Anouk Matton. Zij lanceert vanaf december via haar eigen website en vanaf februari bij Ici Paris XL haar label AM Cosmetics.

Naar eigen zeggen was het idee al jarenlang aan het rijpen in haar geest. “Als ik tijdens een tournee alleen op mijn hotelkamer zat, keek ik steevast make-up tutorials en begon ik zelf te experimenteren. Ik heb heel wat research gedaan en wilde al langer een eigen make-uplijn uitbrengen. De lockdown heeft het hele proces in een stroomversnelling gebracht.”

Jaren geleden raadde een vriendin Anouk aan om een amethist (soort edelsteen, nvdr.) bij zich te dragen om haar angstaanvallen onder controle te krijgen. Sindsdien is ze gefascineerd door de helende werking van kristallen. “Ze zijn kleine bronnen van energie. Mensen verwerken ze onder meer in juwelen om ze elke dag te kunnen meedragen. Zo kwam ik op het idee om de kristallen in make-up te verwerken.”

Drie lijnen

De eerste collectie bevat drie themalijnen die elk bestaan uit een oogschaduwpalet, een lipstick en een mascara. De producten zijn te koop tegen respectievelijk 39,50, 19,50 en 29,50 euro. Elke lijn bevat een andere kristal en kreeg een eigen kleurenpalet mee. “Zo vind je in LOVE, die opgebouwd is rond roze kwarts, vooral zachte rozetinten voor subtiele, lieflijke looks. GLAM haalt de diva in je naar boven met warme oranje- en goudtinten geïnspireerd door amber. En FIERCE verzamelt volgens de filosofie van themasteen jade alle powerkleuren uit het gamma. Denk smokey eyes en grijsbruine tinten voor meer opvallende looks vol zelfvertrouwen.”