Halen - Wie het stadhuis van Halen wil bezoeken, kan daar vandaag, maandag 2 november, niet terecht. Het stadhuis is vandaag gesloten.

Aanleiding is de datum van 2 november. Dat is het feest van Allerzielen. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Ook morgen kan je niet in het stadhuis terecht. Dinsdag is de vaste sluitingsdag van het stadhuis van Halen. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.