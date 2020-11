WK-finalist Gregory van der Wiel (ex-PSG) met moedige getuigenis over mentale problemen: “Al ruim een jaar last van paniekaanvallen”

Gregory van der Wiel heeft last van paniekaanvallen en angstgevoelens. Het is een van de redenen waarom de 32-jarige Nederlander, die met Oranje de WK-finale van 2010 tegen Spanje speelde, nog altijd niet zijn debuut heeft gemaakt bij Eredivisie-club RKC Waalwijk. Van der Wiel werkt in Waalwijk aan zijn rentree als prof, maar mentale problemen zitten hem dwars.

De 46-voudig Nederlands international geeft in een openhartig verhaal op zijn website uitleg. “Al meer dan een jaar heb ik te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens, iets wat begon toen ik thuis in LA aan het chillen was. Op dat moment wist ik niet wat er met me aan de hand was en dacht ik dat ik een hartaanval had.”

Medisch onderzoek wees uit dat Van der Wiel fysiek helemaal in orde is. Het probleem bleek mentaal te zitten. Met hulp van RKC, de club waarbij hij afgelopen zomer op amateurbasis aansloot, hoopt hij daarmee te leren omgaan.

“Als profvoetballer had ik altijd de druk om de beste kant van mezelf te laten zien, hoe ik me ook voelde. Ik zet mijn emoties altijd opzij en dat is iets dat zich na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet; ik heb het allemaal opzij gezet en ben gewoon doorgegaan met mijn leven en carrière.”

Van der Wiel brak door bij Ajax en speelde daarna jaren voor Paris Saint-Germain. Na zijn vertrek uit Parijs in 2016 raakte de carrière van de rechtsback in het slop. Na teleurstellende avonturen bij Fenerbahçe en Cagliari hervond Van der Wiel het plezier bij Toronto FC, maar tot zijn eigen teleurstelling moest hij daar begin vorig jaar vanwege een conflict vertrekken. Omdat hij in Noord-Amerika geen nieuwe club kon vinden, leek de carrière van Van der Wiel voorbij, tot hij afgelopen zomer ineens opdook in Waalwijk. “Ik ben nog altijd verliefd op het spelletje”, zei hij toen.

De oud-international volgt bij RKC een individueel programma. Af en toe traint hij met de groep mee. Mede omdat hoofdtrainer Fred Grim vaak vragen moet beantwoorden over de afwezigheid van Van der Wiel, besloot de Amsterdammer zelf openheid te geven.

RKC, dat vorig seizoen afstevende op degradatie maar door de coronacrisis uiteindelijk in de Eredivisie bleef, telt in het nieuwe seizoen na zeven speeldagen vijf punten. Het is daarmee voorlopig dertiende. De club telt met Cyril Ngonge, Anas Tahiri, Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Sebbe Augustijns en Lennerd Daneels momenteel zes landgenoten in dienst.