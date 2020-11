Algemeen manager Bjarne Riis vreest voor NTT Pro Cycling in 2021: “Ziet er naar uit dat er volgend jaar geen ploeg zal zijn”

Bjarne Riis, de algemene manager van NTT Pro Cycling, ziet de toekomst somber in voor zijn wielerformatie. De Deen vreest dat het niet mogelijk zal zijn voor de ploeg, die voordien als Dimension Data en MTN-Qhubeka door het leven ging, om zijn WorldTour-statuut in 2021 te behouden.

In een gesprek met de Deense krant Ekstra Bladet liet de ex-winnaar van de Tour de France (1996) maandag blijken dat het “niet echt realistisch” is om te denken dat het team gered kan worden na de beslissing van NTT om zijn steun stop te zetten. “Het ziet ernaar uit dat er volgend jaar geen ploeg zal zijn met mij aan het hoofd”, klonk het. “Dat is de situatie. We hebben geen sponsor op dit moment, dus dat ziet er niet goed uit. Het is wat het is en ik kan het niet veranderen.”

“Het spijt me dat het voor ons niet mogelijk was om een mooi project neer te zetten”, vervolgde Riis. “We wilden een sterke formatie op poten zetten, dat was onze bedoeling van in het begin. Maar zo zal het niet verlopen. Toch niet op dit moment.”

Voor volgend jaar staan bij het team acht renners onder contract, waarbij werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Aan de hele ploeg en het personeel werd wel verzocht om elders werk te zoeken.