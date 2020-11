Ook in Italië strengere coronamaatregelen: avondklok vanaf 21 uur en verplaatsingen ingeperkt

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aangekondigd. Zo worden huidige maatregelen aangescherpt, komt er een avondklok vanaf 21.00 uur en worden reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt.

Er komen drie risicogroepen waar gebieden in kunnen vallen, afhankelijk van hoeveel besmettingen er zijn. Conte heeft in het parlement ook gezegd dat de capaciteit van het openbaar vervoer wordt teruggebracht van 80 naar 50 procent.

Mensen mogen ook niet meer naar een andere regio reizen. Winkelcentra moeten in het weekend gesloten blijven en sommige scholen moeten weer online gaan lesgeven.

De Italiaanse regering voert de nieuwe maatregelen in, omdat volgens de premier binnenkort in vijftien van de twintig regio’s de afdelingen intensieve zorg onder te hoge druk staan door coronapatiënten. Het bijbehorende nieuwe nooddecreet was maandagmiddag wel nog niet klaar. Er was getouwtrek tussen de regering en de verantwoordelijken van de 20 regio’s.

De regering in Rome had de coronamaatregelen in de loop van oktober al verschillende keren aangescherpt. Zaterdag kwamen er nog 32.000 nieuwe besmettingen bij in Italië.

