Jonathan Tabu schittert in Spaanse ACB

In de Spaanse ACB won een schitterende Jonathan Tabu (23 punten, 2 rebounds, 3 assists) met Manresa met 94-78 van het Bilbao van collega Belgian Lion Quentin Serron (4 punten, 1 assist). Sam Van Rossom (6 punten, 1 rebound, 6 assists) verloor met Valencia de topper tegen Real Madrid met 78-86. In de Griekse A1 verloor Kevin Tumba (2 punten, 2 rebounds) met Kolosso met 66-77 van Charilaos. In de Turkse KBSL verloor Thomas Akyazili (3 punten) met Bahcesehir met 70-76 van Afyon.