Megan Thee Stallion is het nieuwe gezicht van Savage x Fenty

De Amerikaanse rapster Megan Thee Stallion, bekend van onder meer de hit WAP met Cardi B, is het nieuwe uithangbord van Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna.

Megan Thee Stallion schittert in de nieuwste campagne van Savage x Fenty die werd gelanceerd in de aanloop naar de feestdagen. De 25-jarige rapster poseert in een zwart lingeriesetje met parelmoer dat onderdeel uitmaakt van de Pearls of Love Xtra VIP Box. Dat setje is vanaf nu verkrijgbaar via de website van het lingerielabel van Rihanna. Daarnaast is ze ook nog te zien in een rood ontwerp uit de Savage Not Sorry-collectie.

Megan Thee Stallion werd al in mei officieel aangekondigd als ambassadeur van Savage x Fenty, maar het is haar eerste campagne voor het merk. “Meg heeft de energie waar we naar op zoek zijn”, zei Rihanna daar toen over. “Ze is een waaghals en bulkt van attitude, karakter en persoonlijkheid.”

De rapster is duidelijk hot in de modewereld momenteel. Zo schitterde ze in september ook al in een publiciteitscampagne van Coach, naast andere grote namen als onder meer Kate Moss en Kaia Gerber.