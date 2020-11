Onverklaarbaar vuurwerk blijkt stunt van KAA Gent-supporters

Het vuurwerk dat zaterdagnacht in Gent is afgestoken in de buurt van AZ Jan Palfijn blijkt een stunt van supporters van KAA Gent. De voetbalploeg viert zijn 120ste verjaardag en dat was voldoende reden om een reeks vuurpijlen af te steken langs de watersportbaan. Geen steunbetuiging voor de zorg dus, maar wel een eerbetoon aan de voetbalploeg, dat ondertussen via een filmpje op Instagram is ‘opgeëist’.