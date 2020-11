De trend van Madonna: een collectie kettingen rond de hals

In de jaren 80 droeg de Amerikaanse popzangeres Madonna niet één maar een hele collectie halskettingen. Vandaag is de trend nog steeds relevant - al is het maar om chic in je zetel te zitten. Met deze tips kies je kettingen die bij elkaar passen.

Het Britse sieradenmerk Missoma, geliefd door sterren onder wie Meghan Markle, Kate Middleton en de Hadid-zusjes, heeft een tool ontwikkeld waarmee gebruikers in enkele kliks te weten komen welke combinaties al dan niet werken.

In het zogenoemde Layering Lab van het label kun je verschillende halskettingen rond een geschetste hals simuleren om een idee te krijgen van de totale look. De drie basisregels voor een kettingcollage zijn simpel: kies eerst de ketting waarmee je wilt werken als basis, kies dan bijpassende sieraden in verschillende lengtes. Ga voor verschillende structuren voor het beste resultaat.

De lengtes tussen de kettingen mogen veel verschillen. Meestal wordt gekozen voor een korte ketting (eventueel choker), een ketting met middelmatige lengte en een lang exemplaar tot aan het decolleté.

Voor meer dan drie kettingen gaan? Focus dan zeker op de verschillende structuren. Een schakelketting laat zich mooi combineren met fijne varianten of creëer visueel aantrekkelijke contrasten met halskettingen weer een edelsteentje in zit verwerkt.