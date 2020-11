Geetbets -

Bij een snelheidscontrole in de Kasteellaan zijn 17 hardrijders betrapt. Eén van de bestuurders reed er 129 km per uur hoewel de snelheid er beperkt is tot 70 km per uur. Hij zal voor de politierechter moeten verschijnen. In de Leeuwbeekstraat zijn 4 laagvliegers betrapt.