World Athletics maakt genomineerden voor mannelijke Atleet van het Jaar bekend

World Athletics heeft maandag de tien genomineerden bekendgemaakt voor de trofee van Atleet van het Jaar in 2020. De genomineerden werden gekozen door een internationaal panel van atletiekexperts. Dinsdag worden de vrouwelijke genomineerden bekendgemaakt. De awards zullen op zaterdag 5 december virtueel worden uitgereikt.

De jury koos voor de Amerikanen Donavan Brazier, Ryan Crouser en Noah Lyles. Brazier was in 2020 de snelste man op de 800 meter, zowel indoor als outdoor, Crouser was ongeslagen in tien kogelstootcompetities en Lyles was de snelste man op de 200 meter. Lyles was ook ongeslagen in vijf finales.

Verder werden ook de Oegandezen Joshua Cheptegei en Jacob Kiplimo en de Zweden Mondo Duplantis en Daniel Stahl genomineerd. Cheptegei verbrak het wereldrecord op de 5.000 meter, 10.000 meter en de 5 km op de weg, Kiplimo won het WK halve marathon in een kampioenschapsrecord. Mondo Duplantis verbrak het wereldrecord polsstokspringen twee maal en Daniel Stahl won zeventien van zijn laatste negentien discuswerpcompetities.

Tot slot behoren ook de Keniaan Timothy Cheruiyot, dit jaar de snelste op de 1.500 meter, de Duitser Johannes Vetter, de beste speerwerper van het moment, en de Noor Karsten Warholm, wereldwijd de snelste op de 400 meter horden, tot de kanshebbers.

Met een stemming in drie periodes worden de vijf finalisten bepaald. De World Athletics Council en World Athletics Family zullen per mail stemmen, terwijl fans online kunnen stemmen via de sociale media-platformen van World Athletics. De stemmen van de World Athletics Council tellen voor 50 procent, de overige twee categorieën vertegenwoordigen 25 procent. De stemming sluit op 15 november om middernacht.

Op de erelijst van de World Athletics Awards staat bij de vrouwen één Belgische, Nafi Thiam in 2017.