Hiekieseters blazen carnaval af

Oudsbergen - Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu is de knoop definitief doorgehakt. De eerstvolgende editie van het Miever Carnaval gaat niet door.

Met een boodschap op facebook laat de Mieverse carnavalsvereniging weten dat er in 2020 geen carnavalsactiviteiten worden gepland en dat er in 2021 geen stoet zal uittrekken. “Beste carnavalisten, vrienden en mensen van Mieve en omstreken. Carnaval, de mooiste tijd van het jaar zal door COVID-19 niet doorgaan. Na beraad is besloten om al onze activiteiten van het seizoen 2020-2021 af te gelasten. Bijgevolg zullen het tonpraten, de prinsenpronkzitting en de jaarlijkse carnavalstoet dus niet plaatsvinden.” De Heikieseters geven nog een goede raad: “Houd de nodige afstand en zorg goed voor elkaar. En blieft vieral vèèl lache want tis beweeze det ge vier te lachen vèèl minner spiere moot gebrieke es vier leelik te kieke.”