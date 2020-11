Diest -

Een man die aan de Hongarijestraat woont stelde het voorbije weekend vast dat een onbekende met een beeldje aan zijn voordeur aan de haal ging. Eerst probeerde hij er een ander beeldje te stelen maar lukte daar niet in. De activiteiten van de dief in trainingspak zijn te zien op camerabeelden. De politie gaat de beelden analyseren in de hoop de dader te identificeren.