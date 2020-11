Vrouw van legendarisch topschutter Gerd Müller daags voor diens 75ste verjaardag: “Hij slaapt naar zijn einde toe”

Het gaat niet goed met één van de beste aanvallers aller tijden, Gerd Müller. Zijn vrouw Uschi verklaarde maandag, een dag voor de 75e verjaardag van haar man, in Bild dat Müller “naar zijn einde toe slaapt”. Müller kampt met de ziekte van Alzheimer en verblijft in een verzorgingstehuis, waar hij dagelijks het bezoek krijgt van zijn vrouw. Uschi Müller zei dat ze dinsdag op zijn verjaardag samen met hem tv zal kijken “zoals elke andere dag”.

“Hij was altijd al een vechter, zijn hele leven al”, zei Uschi Müller aan Bild. “Ik kan met hem praten, heel langzaam en met duidelijke worden. Hij is rustig en ik denk niet dat hij erg afziet. Ik hoop dat hij niet kan denken aan zijn lot, aan een ziekte die iemand zijn laatste waardigheid ontneemt.”

Bayern München, de club waar Müller bijna zijn hele leven speelde, maakte op zijn 70e verjaardag in 2015 bekend dat Müller leed aan de ziekte van Alzheimer. De voormalige aanvaller scoorde voor Bayern 365 goals in 427 Bundesliga-wedstrijden. Hij won onder meer vier (West-)Duitse titels, vier (West-Duitse bekers, drie maal de Europacup I, het EK van 1972 in België en het WK van 1974 in eigen land. In 62 wedstrijden voor de Mannschaft kwam hij tot 68 goals.