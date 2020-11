Een oudere vrouw uit het Russische Stary Oskol is met heel veel geluk ontsnapt aan de dood, of op zijn minst een tragisch ongeval. De vrouw stak over op een plek waar het allesbehalve verstandig was om over te steken. De bestuurder moest abrupt op de rem drukken en vloog haast overkop met zijn voertuig. De vrouw kwam er met de schrik vanaf.