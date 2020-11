Patrick Lefevere over versterkingen bij Deceuninck-Quick Step: “Mark Cavendish? Ik ben er nog niet helemaal uit”

De coronacrisis zorgt niet alleen voor een ander seizoensverloop, ook de transfermarkt in het wielrennen ligt daardoor nog steeds niet stil. “Ik ben niet meer op zoek naar renners”, zei manager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step maandag. “Maar veel renners zijn wel op zoek naar mij.”

De coronacrisis laat zich ook voelen in het peloton. Heel wat renners, zoals Jürgen Roelandts, Serge Pauwels en Nikolas Maes kondigden de voorbije weken hun afscheid aan wielersport aan. CCC houdt er mee op en hun licentie werd verkocht aan Circus-Wanty Gobert, over NTT Pro Cycling is ook nog geen zekerheid voor de WorldTour in 2021. Bovendien moeten veel teams het met minder budget stellen en dus zijn meer dan ooit heel wat renners nog op zoek naar een team voor volgend jaar.

“Niet alleen renners zoeken mij, mijn mailbox bulkt ook uit van vrijwillige sollicitaties van verzorgers, ploegleiders, mecaniciens”, aldus Lefevere. “Maar ik ben niet meer op zoek naar renners voor het seizoen 2021. Ik heb er 28 op dit moment en hoewel je 32 renners in je team mag hebben volgend jaar, hoef ik er geen extra. Ik heb geen budget meer.”

In zijn column in Het Nieuwsblad liet Lefevere enkele weken terug uitschijnen dat een terugkeer van Mark Cavendish naar zijn team niet uitgesloten leek. “Het is geen geheim dat hij wil terugkeren naar onze ploeg. Ik denk er over na, maar op dit moment zegt mijn hart ja, maar mijn verstand neen”, liet hij toen optekenen.

Is daar een stand van zaken in? “Ik ben er nog altijd niet uit”, zei hij daarover. “Mark heeft een rugzak van een palmares, won 30 ritten in de Tour de France. Hij kan veel betekenen voor jonge renners, brengt een pak ervaring mee, maar tegelijkertijd stel ik me ook de vraag wat kan hij nog sportief realiseren voor onze ploeg. Aan zo iemand vraag je bijvoorbeeld niet om van bij de start op kop te rijden. Als publiciteitsstunt hoef ik het ook niet te doen. Zijn komst zou voor een ander team een grote stunt zijn, maar hier ligt dat anders. In de Vuelta hopen we nog op onze 100ste ritzege in een grote Ronde, we tellen opnieuw het meest aantal overwinningen dit seizoen.”

“Mark wil echt heel graag naar de ploeg komen, hij wil zelfs gratis rijden zegt hij, maar wat is gratis?”, eindigde Lefevere nog. “Je moet altijd het minimumloon betalen in de WorldTour. In zijn geval is dat 70.000 euro. Nu goed, ik ben een rationeel man en in principe heb ik dus renners genoeg, maar ik ben er nog niet helemaal uit.”