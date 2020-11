Multimovepad is een meerwaarde voor het speelbos

Leopoldsburg -

De recente week van het bos was voor de partners die het nieuwe Kampse multimovepad realiseerden een uitgelezen moment om het lint in het bos tegenover het zwembad te knippen. Het werd een pad van ruim 1 km met een rist hindernissen en constructies waarmee jongeren op een gezonde manier kunnen bewegen in de open natuur.

Sport Vlaanderen engageerde zich om jaarlijks 5 multimovepaden te realiseren in samenwerking met de lokale besturen en het agentschap Natuur en Bos. Volgens boswachter en gangmaker Dany Ruys deed zich in Leopoldsburg een opportuniteit voor omdat hij al langer broedde op een plan om het speelbos tegenover het kamphuis Kampidoe terug in ere te herstellen. “Door enkele stormen was er inderdaad nog weinig open speelruimte en die hebben we nu opnieuw gecreëerd en tegelijk dit multimovepad aangelegd dat zowel de bezoekers van Kampidoe als de plaatselijk kinderen gezond vermaak kan bieden. De houten constructies werden grotendeels vervaardigd uit plaatselijke recyclagebomen en kunstzinnig versierd door één van onze medewerkers. Kortom dit nieuwe project daagt de kinderen uit om op ontdekkingstocht te gaan en tegelijk de 12 bewegingsvaardigheden op een gezonde manier in te oefenen.” SB