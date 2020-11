Elio Di Rupo: “Binnen twee weken niet beter, dan vrees ik voor nog strengere lockdown”

Elio Di Rupo (P.S.), Waals minister-president, heeft maandag bij RTL iedereen opgeroepen om de huidige maatregelen op te volgen. Anders zal “de lockdown nog strenger worden”, waarschuwde hij.

In een gesprek met RTL vroeg hij aan iedereen om elkaar te steunen en de huidige maatregelen op te volgen. “Als we dat niet doen, verandert er niets. Ziekenhuizen zullen in een rampzalige situatie terechtkomen. Ze zullen moeten kiezen tussen mensen die behandeld kunnen worden en mensen die moeten achterblijven en zullen sterven.”

Maar hij waarschuwde ook. “Als het nu niet lukt binnen de twee weken, dan vrees ik dat de lockdown nog veel strenger zal worden. Als we de maatregelen tot op de letter naleven, dan kunnen we ons opnieuw verplaatsen en kunnen we in december in een betere situatie terechtkomen.”