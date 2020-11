British Fashion Council annuleert nu al Londense modeweek in januari

Ook over het Kanaal woekert de coronacrisis alweer volop en dus heeft de British Fashion Council het zekere voor het onzekere genomen en nu al aangekondigd dat de London Fashion Week in januari niet zal plaatsvinden.

De British Fashion Council (BFC), organisator van onder meer de London Fashion Week, heeft laten weten dat de modeweek in januari wordt geannuleerd en verschoven naar de periode van 19 tot 23 februari. Normaal worden in januari de mannencollecties getoond, maar de ontwerpers worden aangemoedigd om hun presentaties mee op te schuiven. Bovendien roept de raad op om het aantal fysieke evenementen te beperken en zoveel als mogelijk over te schakelen op digitale modeshows.

De British Fashion Council hoopt door de verschuiving dat de modeweek toch kan plaatsvinden, want januari zou te vroeg komen. Het Verenigd Koninkrijk is zopas ook weer in lockdown gegaan en het coronavirus hypothekeerde daardoor dus nu al de London Fashion Week van januari.

“Er is veel veranderd en de pandemie heeft ons opnieuw doen nadenken over het hele systeem”, zegt Dylan Jones van BFC in een reactie aan WWD. “We hebben er alle vertrouwen in dat deze verhuizing de ontwerpers zal helpen om meer mensen te bereiken via het digitale platform van de London Fashion Week.”