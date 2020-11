Negen op de tien bestuurders overtuigd van nut snelheidslimieten, maar kwart houdt zich er niet aan

Negen op de tien Vlaamse autobestuurders zijn overtuigd van het nut van de snelheidslimieten, maar toch houdt een kwart van de Vlamingen zich niet consequent aan de snelheidslimiet. Voornamelijk mannen onder de 45 jaar hebben een zware voet, wat erg verstrekkende gevolgen kan hebben voor andere weggebruikers én voor henzelf. Dat blijkt uit een online panelbevraging in juni bij 735 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 65 jaar voor de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). In een nieuwe campagne wil de VSV beklemtonen dat de snelheidslimiet vooral een veiligheidslimiet is.