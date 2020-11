Gigi Hadid en Zayn Malik delen eerste familiefoto met dochtertje

Gigi Hadid (25) en haar vriend Zayn Malik (27) hebben op Instagram voor het eerst een foto gedeeld waar ze samen met hun dochtertje opstaan. Het meisje werd een maand geleden geboren.

Gigi Hadid deelde op haar Instagram Stories een aantal foto’s van haar halloweenkostuum, waaronder een familiefoto met haar vriend Zayn Malik en haar dochtertje. Het is de eerste keer dat het meisje volledig op de foto staat, al is haar gezicht wel verstopt achter een afbeelding van de Hulk.

Het model en het voormalig lid van de boysband One Direction hadden in september bekendgemaakt dat ze de trotse ouders waren geworden van een dochtertje, maar meer dan haar vingertjes kregen we op sociale media voorlopig nog niet te zien. Hoe het meisje heet, is ook nog niet bekend.