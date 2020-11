Voorzitter van de voetbalbond Mehdi Bayat: “Als we niet meer zouden mogen spelen, zou het Belgisch profvoetbal in levensgevaar zijn”

Het hele land zit in lockdown, maar het voetbal in profafdelingen 1A en 1B gaat gewoon door. Belgisch bondsvoorzitter Mehdi Bayat wijst op de maatschappelijke functie van de sport in sombere tijden, de uitgewerkte protocollen en de financiën. “Ik ben blij dat we toch nog achter gesloten deuren mogen spelen. Als ze ons dat niet meer zouden laten doen, zou het Belgisch profvoetbal in levensgevaar zijn”, zegt hij bij Sudpresse.

Dan nog blijft de vraag natuurlijk of het wel verstandig is het profvoetbal te laten doorgaan. “Maar de experts en virologen die ons protocol goedgekeurd hebben, zijn niet van mening veranderd”, zegt Bayat. “Alle spelers worden twee keer per week getest om eventuele positieve gevallen meteen op te sporen en te isoleren. Wij passen binnen de Pro League toe wat binnen een heel land toegepast wordt. Alleen zijn wij met minder, waardoor het makkelijker is om aan tracing te doen.”

Voor de sterke man van de Belgische voetbalbond zijn coronagolven zoals pas nog bij Waasland-Beveren of nu bij Moeskroen geen drama. “Bij ploegen met vijftien of twintig positieve gevallen gaan de spelers groepsimmuniteit creëren. Dan zullen ze op beide oren kunnen slapen, want ze zullen antilichamen hebben. Studies van de Pro League tonen dat spelers die in maart of april Covid-19 gehad hebben, nu nog antilichamen hebben. Dat is een goed teken.”

Mehdi Bayat in het midden van zijn team na de zege tegen Cercle Brugge afgelopen weekend. Volgens hem moeten de mensen begrijpen dat iedereen die op het veld staat, negatief getest heeft. Foto: BELGA

En wat dan met de voorbeeldfunctie van de profvoetballers, die na het scoren van een doelpunt nog steeds links en rechts een knuffel uitdelen? “We snappen dat er mensen zijn die dat niet begrijpen”, reageert Bayat. “Maar je moet weten dat alle spelers getest zijn. Als ze op het terrein staan, zijn ze negatief bevonden.” Tot dusver werden er vijf wedstrijden in onze hoogste klasse uitgesteld omwille van corona. Bij de eerste coronagolf besloot de Pro League de competitie op eigen initiatief stil te leggen, maar nu hoopt men zo lang mogelijk te blijven spelen.