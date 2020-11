Burgemeester De Wever verdedigt koopzondag: “Kritiek beperkt zich blijkbaar alleen tot Antwerpen”

Antwerpen -

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg dit weekend heel wat kritiek voor het laten doorgaan van de koopzondag in zijn stad. Volgens hem was het dit of de chaos. De Wever is vooral zwaar aangeslagen door de aanvallen die uit verschillende hoeken kwamen. “Verklaringen die de bevolking tegen mij ophitste”, zegt De Wever. “Hij had het wel slimmer en beter kunnen aanpakken”, reageert gouverneur Cathy Berx.