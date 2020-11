Het ene verhaal lokt het andere uit. Nadat we enkele weken geleden aandacht schonken aan Belvilla, kwam het ene na het andere verhaal over de verhuurder van vakantiewoningen binnen op onze redactie. De klanten werden, nadat wij er aan de bel hingen, wel telkens snel geholpen. Volgens Belvilla is er beterschap in zicht.