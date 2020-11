AA Gent weet weer wat winnen is dankzij hattrick van Yaremchuk

?????. Zo schrijf je bravo in het Oekraïens, als we Google Translate mogen geloven. We hebben het hier de laatste weken vaak over hem gehad, maar na zijn prestatie van zondagavond verdient Roman Yaremchuk niets dan lof. Tegen Waasland-Beveren leidde de Oekraïner AA Gent met een zuivere hattrick naar een eerste overwinning in vijf wedstrijden.