Gareth Bale scoort eerste goal sinds terugkeer bij Tottenham: Spurs spoelen nederlaag tegen Antwerp door met zege

Gareth Bale is weer helemaal thuis. De Welshman verdedigt sinds kort op huurbasis weer de kleuren van zijn oude liefde Tottenham, maar scoren was er nog niet bij. Tot zondagavond: toen bezorgde hij zijn club de zege met een doelpunt tegen Brighton & Hove Albion. Het werd 2-1.

The Spurs waren in een relatief kansarme eerste helft al vroeg op voorsprong gekomen. Na tussenkomst van de VAR kreeg Tottenham een penalty, die feilloos werd omgezet door - wie anders - Harry Kane. Ook Brighton en Leandro Trossard hadden een strafschop kunnen krijgen, maar de aanwezige refs beslisten er anders over.

Kort na de pauze maakte Tariq Lamptey er echter weer 1-1 van, waardoor alles weer te herdoen was voor de thuisploeg. Tottenham reageerde als door een wesp gestoken. Lamela en Kane troffen na de gelijkmaker allebei het doelhout. Bij de derde poging, van de toen pas ingevallen Gareth Bale, was het dan toch raak: de Welshman knikte van dichtbij Tottenham weer op voorsprong. Voor Bale was het zijn eerste doelpunt sinds hij opnieuw de kleuren van The Spurs verdedigt.

Met zijn 2-1 legde Bale meteen ook de eindstand vast. Toby Alderweireld speelde de hele match bij Tottenham, bij de bezoekers werd Leandro Trossard na 74 minuten gewisseld.

Tottenham klimt in de Premier League naar de tweede plek met 14 punten uit 7 wedstrijden. Leider Liverpool heeft 2 punten meer. Brighton is zestiende.