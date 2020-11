Campagnebus van Biden aangevallen door colonne Trump-aanhangers, FBI opent onderzoek

Een campagnebus van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden is zaterdag op weg naar een verkiezingsbijeenkomst in Texas belaagd door aanhangers van president Donald Trump.

Tientallen Trump-aanhangers omsingelden de campagnebus op een snelweg met hun rijkelijk van Trump-vlaggen voorziene voertuigen. Een wagen van de Biden-campagne die achter de bus reed, werd ook geramd door een pick-uptruck met Trump-vlaggen. Vervolgens dwongen ze de bus tot stoppen, waarna de inzittenden werden bedreigd. Noch Joe Biden, noch zijn vice-kandidaat Kamala Harris zaten op de bus.

Het campagneteam van de Democraat sprak over een gevaarlijke situatie, en zag zich door de omstandigheden gedwongen een verkiezingsbijeenkomst in de staat te schrappen. Trump zelf reageerde door “I love Texas!” te tweeten. De FBI is een onderzoek gestart naar het incident.